Governo discute transferir seleção de imóveis do Minha Casa Minha Vida da Caixa para Casa Civil

Com data prevista de relançamento no próximo dia 15, o Minha Casa Minha Vida enfrenta uma discussão política no governo: de quem será a prerrogativa de selecionar os empreendimentos? Atualmente, a análise de viabilidade é da Caixa, mas auxiliares de Lula cogitam transferir a atribuição para a Casa Civil. Com isso, ficaria a cargo do núcleo mais próximo do presidente definir os agraciados pelo programa.

Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Ministro das Cidades, Jader Filho (MDB) enviou equipes técnicas para verificar o estado de empreendimentos que constam como concluídos mas ainda não foram entregues. Há relatos de invasões e depredações. O governo quer fazer um inventário desses imóveis para definir como tratá-los no relançamento do programa.

Construtores alertaram o governo que, para ganhar agilidade, inovações feitas na gestão do ex-ministro Paulo Guedes, como o regime tributário para a construção, devem ser preservadas mesmo com a extinção formal do Casa Verde Amarela e refundação do Minha Casa Minha Vida.