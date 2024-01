Governo estuda ajuda da Petrobras para aéreas e convoca reunião no Planalto

Uma possibilidade à mesa seria a Petrobras reduzir o preço do querosene de aviação. A saída via estatal surge em meio à resistência da Fazenda em baixar os impostos do combustível ou aportar recursos para o fundo de R$ 6 bilhões em crédito que será oferecido às aéreas. Procuradas, a Petrobras e a Casa Civil não comentaram.

Como mostrou o Estadão, representantes do governo, da Petrobras e das empresas aéreas discutem formas de baixar o custo do querosene de aviação no pacote de ajuda ao setor. Um dos desenhos também em debate é a possibilidade de as companhias se juntarem para compra o combustível diretamente da Petrobras, o que poderia reduzir o custo entre 4% e 8%.