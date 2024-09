Exclusivo: Governo Lula apela para União Europeia suspender entrada em vigor da lei antidesmatamento

A carta admite que os desafios ambientais transcendem fronteiras nacionais. Destaca, entretanto, que houve redução de 50% dos alertas de desmatamento na Amazônia em 2023, na comparação com o ano anterior e que tendência que continua em 2024. Observam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu compromisso com a eliminação do desmatamento ilegal até 2030, a emissão zero de gases de efeito estufa na matriz energética e o reaproveitamento de pastagens degradadas como forma de garantir o crescimento sustentável da produção agrícola brasileira.

O documento também convoca a União Europeia ao diálogo. “O Brasil está disposto a explorar, bilateralmente e nos foros regionais e internacionais apropriados, formas de intensificar a cooperação Brasil-UE para a preservação de florestas. Nosso objetivo deve ser uma proteção em moldes realmente efetivos, que atenda à realidade brasileira, que promova as três dimensões do desenvolvimento sustentável, e que respeite nossa legislação ambiental, uma das mais ambiciosas do mundo. Esperamos poder contar com a União Europeia e seus países membros como parceiros no enfrentamento desses desafios comuns, com base no diálogo, na cooperação e no respeito mútuo, evitando a imposição de barreiras ao nosso comércio bilateral”, finalizam.