Governo Lula aposta em ex-premiê português como última cartada para acordo UE-Mercosul

A expectativa no governo brasileiro é Costa assuma o debate sobre o acordo comercial tão logo sente na cadeira. Negociado há 20 anos e finalizado no governo Jair Bolsonaro, o texto ainda precisa ser ratificado pelos parlamentos dos países signatários dos dois blocos.

A França tem sido um dos principais obstáculos à conclusão do tratado, alegando problemas ambientais de países do Mercosul. As negociações esfriaram, mas diplomatas ainda tentam entregar o acordo.

Tão logo António Costa foi eleito para o Conselho Europeu, o Ministério das Relações Exteriores enviou nota ao ex-primeiro-ministro chamando-o de “notório amigo”. “O governo brasileiro tomou conhecimento, com satisfação, da eleição, no último dia 27, pelos líderes dos países-membros da União Europeia, do ex-premiê de Portugal António Costa para presidir o Conselho Europeu”, trouxe o comunicado.