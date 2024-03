Quando o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou a homologação da delação de Ronnie Lessa, e disse à bancada do PSOL que o caso Marielle Franco teria desfecho nos dias seguintes, houve entre os governistas quem defendesse que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria fazer o pronunciamento da conclusão do inquérito da Polícia Federal, ou realizar um ato coletivo com a participação de vários ministros. Porém a ideia não foi adiante. Mais que isso, o Planalto blindou a politização do anúncio.

PUBLICIDADE A ordem no Planalto foi não desviar o foco da pauta positiva que o resultado da investigação da Polícia Federal traz ao governo. A aposta palaciana é que haverá um respiro na segurança pública, uma das áreas mais criticadas da atual gestão e que abala diretamente a popularidade do petista. O silêncio do presidente Lula ao longo do domingo foi estratégico. Havia dois riscos se ele falasse de imediato: inverter a pauta favorável da PF para críticas principalmente nas redes sociais onde ele já enfrenta problemas de comunicação; e ser cobrado por declarações passadas. Em 2022, Lula atribuiu o assassinato da vereadora a “gente” do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Foto: Wilton Junior

O tom adotado pelos ministros mostrou a cautela no discurso. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou em desdobramentos futuros da investigação, sem especulações. “Continua o trabalho para descontaminar as instituições e a política de qualquer relação com milícias e organizações criminosas”.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ensaiou a politização, mas sem citar nomes, relacionou o crime ao ambiente político que o País passaria a viver na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, de acordo com seu ponto de vista. “O atentado contra Marielle e Anderson representou um dos marcos da decadência civilizatória que tomaria conta do País nos anos seguintes ao crime. O total desrespeito pela vida, a brutalidade tratada como algo natural, a misoginia e o racismo escancaradamente saindo da boca de autoridades, tudo isso se intensificou desde então”, disse.