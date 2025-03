Governo Lula busca no Canadá concorrente da Starlink de Musk para serviços no Brasil

O governo Lula dá mais um passo em busca de empresas concorrentes da Starlink - do bilionário Elon Musk, para prestar serviços no Brasil. O ministro Juscelino Filho (Comunicações) viaja terça-feira, 18, para reuniões na sede da Telesat, em Ottawa, no Canadá, onde vai conferir o desenvolvimento da constelação de satélites em baixa órbita para atendimento corporativo. No ano passado, o governo brasileiro fechou acordo com outra rival de Musk, a chinesa SpaceSail.

PUBLICIDADE Segundo apurou a Coluna do Estadão, a empresa canadense poderia oferecer a novidade para serviços governamentais a partir de 2027, como conectividade em escolas e unidades de saúde. As conversas começaram em novembro passado, quando a Telesat enviou representantes ao Brasil. “Este é um mercado em ascensão e que precisa ampliar as suas alternativas de fornecedores para ser mais saudável. As empresas querem atuar no Brasil, pois temos um setor de telecomunicações muito desenvolvido, com regulação consolidada e consumidores que anseiam por inovações tecnológicas”, disse Juscelino Filho à Coluna do Estadão. A reunião do ministro nesta terça-feira será com o CEO da Telesat, Daniel Goldberg, e ocorre num momento em que o Canadá também está em enfrentamento direto com o empresário Elon Musk, em razão das medidas protecionistas adotadas pelo governo Donald Trump.

No início deste mês, o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, cancelou um contrato da província canadense com a Starlink. O Canadá é o segundo maior mercado da empresa de Musk. A retaliação ocorreu após os Estados Unidos estabelecerem tarifas de 25% sobre a maioria das importações canadenses.

A Telesat atua há 55 anos com os tradicionais satélites geoestacionários e iniciou no ano passado os testes para a sua constelação em baixa órbita, que será chamada de Telesat Lightspeed. Essa estrutura oferecerá velocidades mais altas de rede e estabilidade do sinal de internet. Segundo a companhia, serão 198 satélites em órbita a 1,3 mil km de altitude em até dois anos, com investimento já assegurado de US$ 3,8 bilhões.

Governo brasileiro fechou acordo com rival chinesa da Starlink no ano passado

Em 2024, o ministro Juscelino foi à China para reuniões com SpaceSail, de Xangai, e a GalaxySpace, de Pequim, como mostrou a Coluna. No mês seguinte, o governo Lula assinou acordos com a SpaceSail. Segundo o Ministério das Comunicações, a companhia oerece um serviço de internet de alta velocidade por meio de satélites de órbita baixa, tecnologia semelhante à usada pela empresa norte-americana.

Musk e o governo Lula têm uma relação tensa, sobretudo pelas decisões do bilionário em sua outra grande empresa, o X (ex-Twitter).