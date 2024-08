Governo Lula enfrenta mal estar entre ministérios da Justiça e dos Povos Indígenas; entenda

O secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, causou incômodo no Ministério da Justiça após afirmar, em nota oficial, que cobrou a pasta pela suposta ausência da Força Nacional na crise envolvendo fazendeiros e indígenas em Mato Grosso do Sul. Um enfrentamento recente deixou 11 feridos.

PUBLICIDADE Terena também disse estar à frente das tratativas para garantir a segurança e a mediação no local, sinalizando suposta omissão do MJ. A pasta de Ricardo Lewandowski, porém, ressalta que a Força Nacional está no Estado ininterruptamente desde fevereiro de 2023, e que reforçou o efetivo na terra indígena Lagoa Panambi, em Douradina (MS), onde houve confrontos. Auxiliares de Lewandowski viram Terena em uma empreitada política, mesma posição do Conselho do Povo Terena. O secretário tem uma irmã candidata a vereadora em Campo Grande (MS). À Coluna do Estadão, o MPI negou qualquer pretensão política de Terena e ressaltou não haver impedimentos para sua irmã ser candidata.

