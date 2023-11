Governo Lula pode reforçar linha de crédito da aviação para reduzir preço de passagens aéreas

O governo Lula estuda maneiras de intervir junto às companhias aéreas e reduzir o preço das passagens no Brasil. Nesta semana, o ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho terá encontro com os representantes das empresas e, de acordo com auxiliares, vai cobrá-los pelo aumento expressivo no valor dos bilhetes. Ele quer entender quais casos refletem dificuldades enfrentadas pelo setor e quais representam um aumento injustificável.

O Ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho Foto: Vosmar Rosa/MPA

Ainda de acordo com interlocutores do ministro, a pasta estuda reforçar as linhas de crédito do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fenac). As companhias alegam necessidade de recuperar os prejuízos deixados pela pandemia de Covid-19 e que também problemas na cadeia de abastecimento.

Outra iniciativa no radar de Silvio Costa Filho é desenhar um plano, junto ao Congresso e ao Judiciário, para diminuir a judicialização contra as companhias aéreas. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, 98,5% das ações cíveis contra companhias aéreas estão no Brasil.