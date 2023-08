Governo Lula mais que dobra investimentos em territórios indígenas

O Ministério da Saúde, comandado por Nísia Trindade, já investiu R$ 60 milhões apenas neste ano em ações de saneamento e edificações em territórios indígenas. O valor é mais que o dobro em relação aos R$ 26,5 milhões investidos ao longo de 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante anúncio da retomada do Mais Médicos, com a ministra da saúde, Nísia Trindade. Foto: FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

De acordo com dados da pasta antecipados à Coluna, o Ministério promove 66 obras em 38 comunidades indígenas. Do total, são 47 obras de saneamento e 19 obras de edificações, como Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI). Cerca de 13 mil pessoas devem ser beneficiadas.

O secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, afirma que o governo vai manter o compromisso assumido em campanha com o segmento. “Estamos em um esforço de reconstruir a política nacional dos povos indígenas, fortalecer o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), fazer a interface dos programas e das políticas com as outras secretarias da Saúde e dos outros ministérios”, destacou à Coluna.

O Centrão chegou a cobiçar o Ministério da Saúde, mas a pasta foi blindada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governo também tem o Ministério dos Povos Indígenas, que atua de forma transversal em toda a Esplanada por ter recursos escassos.