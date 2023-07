Governo Lula provoca Bolsonaro em canal oficial: grande dia

O governo Lula usou os seus perfis oficiais nas redes sociais, nesta sexta-feira (30), para ironizar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por oito anos. Após o fim do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), postou a seguinte mensagem: “Sextou só com notícia boa!!!”, seguida de uma imagem com a expressão “grande dia!” e um emoji de ‘joinha’, gesto muito usado por Bolsonaro. Os líderes do governo na Câmara e no Congresso, José Guimarães (PT-CE), e Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), compartilharam a postagem.

Governo Lula usou redes para ironizar inelegibilidade de Bolsonaro Foto: Reprodução/Twitter

A mensagem no perfil do governo, administrado e mantido financeiramente pelo Poder Público, não faz menção direta ao julgamento no TSE. Fala em redução do preço da gasolina e do gás de cozinha. Mas a provocação foi claramente identificada. O meme ‘grande dia’ se espalhou nas redes sociais nesta sexta, em referência a um tweet de Bolsonaro feito quando o ex-deputado federal do PSOL, Jean Wyllis, anunciou que estava deixando o país, em janeiro de 2019.

REPETIÇÃO

Essa é a segunda vez que o governo federal usa o seu perfil oficial para provocar opositores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No dia 16 de maio, após o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) ter o mandato cassado, a comunicação estatal postou um anúncio sobre os principais feitos do governo até então, com uma imagem que imitava o PowerPoint apresentado por Dallagnol em 2016, quando era procurador do Ministério Público Federal (MPF) e acusava o ex-presidente de estar no centro dos crimes de corrupção na Lava-Jato.