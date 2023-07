Bastidor: Governo Lula quer ‘casamento público’ para selar entrada do Centrão

A blindagem - ao menos provisória - do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a algumas das demandas do Centrão, como o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Esporte e os Correios, é explicada por interlocutores do Palácio do Planalto como um recado: o governo quer um “casamento público” para concretizar o loteamento de cargos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que negocia espaços para o Centrão no governo. Foto: Andre Borfges/Efe

Ou seja, para integrantes do Executivo, não interessa ceder joias da coroa para PP e Republicanos e os dois partidos seguirem com discursos arredios ao governo. “Andar de mãos dadas” é o desenho ideal para Lula, mas não necessariamente o possível, alerta uma liderança.

No PP, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem trabalhado em parceria com o Executivo, mas o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, é uma das vozes mais ativas da oposição. No caso do Republicanos, o presidente da legenda, Marcos Pereira, diz publicamente que o partido será independente até o último dia do governo Lula, apesar de não ter vetado a negociação do deputado federal Silvio Costa Filho (PE) para assumir o Ministério dos Esportes.

Hoje, Lula disse em entrevista à RecordTV que o Ministério do Desenvolvimento Social não sai do PT. O Centrão dava como praticamente certa a entrada do deputado federal André Fufuca (PP-MA) para tocar a pasta que abriga o Bolsa Família, menina dos olhos do presidente.

Caciques do Centrão receberam a entrevista com estranhamento, já que o pacote solicitado foi: ministérios do Desenvolvimento Social, do Esporte, do Turismo, Caixa Econômica, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Uma ala do fisiologismo da política entende, portanto, que Lula deve fazer até agosto uma contraproposta para integrar o grupo no governo, versão minimizada nos corredores do Palácio do Planalto.

Continua após a publicidade

Funasa e Ministério do Turismo já estão entregues ao União Brasil, e o governo considera a relação com a legenda pacificada. Expoente da legenda, o senador Davi Alcolumbre (União-AP) esteve ontem com Lula e, hoje, prestigiou o lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida no Palácio do Planalto. Sentou-se ao lado dos líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e na Câmara, José Guimarães.

A recriação da Funasa foi negociada com o deputado federal Danilo Forte (União-CE) e o deputado federal Celso Sabino foi oficialmente anunciado hoje como novo ministro do Turismo - falta apenas a nomeação no Diário Oficial da União.

O caso da Caixa também é considerado encaminhado, e pouca gente acredita que a atual presidente do banco público, Rita Serrano, vai se manter no cargo, que deve cair para um indicado do PP. A tendência é que Gilberto Occhi, ex-presidente da Caixa na gestão Michel Temer, chamado de golpista pelo PT, assuma o posto.

A entrega do FNDE, por sua vez, ainda será discutida com o ministro da Educação, Camilo Santana, ex-governador petista.