Governo Lula se alia a bancos e redes sociais para reagir a disparo de golpes contra idosos

Em uma força-tarefa junto a bancos e redes sociais, o governo Lula vai lançar em agosto um relatório com sugestões de políticas públicas para o enfrentamento aos golpes contra pessoas idosas. As denúncias de violências contra idosos, incluindo a patrimonial - os golpes em filas de bancos e no ambiente virtual, por exemplo -, saltaram 47% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2022.

A iniciativa é liderada pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, que pode perder o cargo em meio ao xadrez da reforma ministerial para acomodar o Centrão no governo. Veja mais aqui sobre o ministro.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que coordena uma força-tarefa em resposta a violências contra idosos, mas pode perder o cargo na reforma ministerial. Foto: Reprodução / TV Senado

Dados do Ministério obtidos pela Coluna mostram que, somente de janeiro a junho deste ano, o Disque 100, recebeu 65.331 denúncias de violência cometidas contra idosos, frente a 44.458 no primeiro semestre de 2022.

A elaboração do relatório para auxiliar na proteção aos idosos é uma parceria do Ministério de Direitos Humanos com o Ministério da Previdência Social, comandado por Carlos Lupi, e entidades como a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e a Meta, empresa controladora do Facebook e Instagram.

Como mostrou o Estadão, ao menos três brasileiros foram vítimas de golpe a cada minuto em 2022, ano em que o País apresentou aumento de 37,9% nos casos de estelionato. Os dados são do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP),