Governo Lula sofre baixa em CPMI dos atos; veja quem pediu para sair

O governo Lula enfrenta dificuldades para manter nomes de peso na CPMI dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Em mais uma baixa, o senador Omar Aziz (PSD-AM) vai pedir para ter seu nome retirado da lista de indicados ao colegiado.

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, em 2021. Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Aziz ganhou destaque ao presidir a CPI da Covid, em 2021, e por isso era aposta dos governistas para combater a oposição no novo colegiado.

O senador amazonense, no entanto, disse a pessoas próximas que não tem nada a ganhar participando da comissão. Ele vai comunicar a sua decisão ao líder da bancada, Otto Alencar (PSD-BA), nesta segunda-feira (22), e pedir que ele o substitua por outro nome da legenda.

Como mostrou a Coluna, outros nomes expressivos também tentam se distanciar da comissão. É o caso do líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), que afirmou a aliados não ter disposição em assumir a relatoria da CPMI.