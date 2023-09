Governo Lula tem em mãos as imagens da suposta agressão a Moraes em Roma

Após semanas de espera, governo Lula já tem em mãos as imagens das câmeras de segurança com registros das hostilidades relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e sua família em uma passagem pelo Aeroporto Internacional de Roma em 14 de julho.

O material foi entregue há pouco no Ministério da Justiça, por uma transportadora contratada pelas autoridades, e será encaminhado ainda nesta tarde à Polícia Federal, responsável pelo inquérito.

A expectativa dos investigadores é a de que as gravações possam dirimir contradições nas versões dadas pelos investigados pelas supostas hostilidades a Alexandre de Moraes.