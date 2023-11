Governo Lula vai utilizar ‘feriadão’ para contar votos e votar reforma tributária na próxima semana

O governo Lula vai utilizar o feriado de finados para fazer uma aproximação com os senadores e começar a contar os votos para a reforma tributária. A depender da sinalização dos parlamentares, a proposta pode ser votada no plenário já na próxima semana.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

O cronograma foi conversado entre o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Há pressa porque a proposta sofrerá uma série de alterações e, dessa forma, precisará ser votada novamente na Câmara. A matéria é uma das prioridades do governo Lula para este ano, principalmente para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.