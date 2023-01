Governo paulista quer ajuda de PPP para deslocar governo para o Centro

O governo de São Paulo pretende recorrer à iniciativa privada para viabilizar a promessa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) de mudar parte da estrutura administrativa do Executivo paulista para o Centro da capital. Na última quinta-feira (19), o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, se reuniu com a procuradora-geral do Estado, Inês dos Santos Coimbra, para discutir a inclusão de edifícios com capacidade para abrigar órgãos públicos em um projeto de moradia popular no bairro de Campos Elíseos, que já está contratado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). Coimbra se comprometeu em analisar o tema antes de dar aval à iniciativa.

Ministério Público Eleitoral pede multa a Tarcísio de Freitas e ao vice Felício Ramuth.

FUTURO. Como se trata de uma PPP, o aditamento do contrato, firmado na gestão do PSDB, precisa ser pactuado com a empresa responsável pelas obras, a construtora Canopus. Também está nos planos da nova gestão paulista lançar imóveis para um público de renda mais alta na região, compatível com os salários de servidores que trabalhariam no local.

FAROL. Membros do Palácio dos Bandeirantes tratam a iniciativa como um projeto de longo prazo e admitem que a mudança do governo para o Centro pode não se concretizar na gestão de Tarcísio.

FOCO. A Secretaria de Habitação tem planos de concentrar recursos no lançamento de projetos na Região Metropolitana de São Paulo, onde o déficit habitacional é mais grave, segundo avaliação da nova gestão. Como consequência, projetos no interior devem minguar.