Governo pede para base evitar ‘salto alto’ com prévia da arrecadação e cobra foco na Câmara

“Essa melhora na arrecadação é resultado do que plantamos em 2023. Mas não abriremos mão de votar as matérias econômicas, pois elas sustentam a melhoria do ambiente econômico do Brasil”, completa o parlamentar.

Para Guimarães, o momento está propício ao diálogo, após a pacificação na relação do presidente da Câmara com o Planalto. Lira está rompido com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, mas conseguiu linha direta com o próprio presidente da República.

A reunião de Lira e Lula ocorreu após o presidente da Câmara fazer duras críticas à articulação política do governo. Na abertura do ano Legislativo, no início de fevereiro, Lira cobrou o Planalto por ‘acordos firmados’ e disse que Orçamento Geral da União não é decisão somente do Executivo.