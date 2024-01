Governo quer testar fidelidade do Centrão antes de novas trocas ministeriais

A nomeação de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça em substituição a Flávio Dino, que vai assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), será uma alteração pontual na equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com auxiliares do petista, a relação de desconfiança mútua entre o Palácio do Planalto e o Centrão freou a ideia de uma nova reforma ministerial. O governo vai aguardar novas sinalizações do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e seus aliados antes de pensar em um rearranjo da Esplanada.

Nos bastidores do Congresso, o movimento é avaliado como uma “vacina” à fome do Centrão por mais cargos, apesar de Lula já ter entregue ao grupo os ministérios do Esporte e de Portos e Aeroportos, em setembro, e o comando da Caixa, em outubro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino. Foto: Wilton Junior/Estadão

Ao afastar a reforma ministerial do horizonte, o Planalto espera ter margem de negociação para as pautas econômicas que serão votadas no Congresso em ano eleitoral, como as leis complementares da reforma tributária. O governo também deseja influenciar a corrida pelas presidências da Câmara e do Senado, que será em 2025 mas deve se intensificar desde o segundo semestre deste ano.

Com a troca pontual na Esplanada, Lula ainda deu sobrevida ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho. A saída do deputado federal licenciado é dada como certa tanto por colegas do governo como correligionários do União Brasil, seu partido.

Aliados do ministro entendem que ele só deve deixar o cargo no bojo de outras trocas na Esplanada, para que sua saída não fique marcada pelos escândalos revelados pelo Estadão, como o uso do orçamento secreto para beneficiar a própria fazenda e a utilização de voos da Força Aérea Brasileira para ver cavalos.

Lula tem um encontro marcado, porém, com o calendário eleitoral. A possibilidade de as ministras Anielle Franco (Igualdade Racial) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) disputarem as eleições obrigará o presidente a avaliar as trocas até abril, prazo de desincompatibilização definido pela legislação eleitoral. As duas pastas, no entanto, têm orçamento baixo e não despertam interesse do Centrão. Anielle é cotada para vice de Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro enquanto Luciana avalia ser candidata a prefeita de Olinda (PE) pela terceira vez.

Crítico ao domínio do PT nos cargos palacianos, há interesse do Centrão também em pastas com entregas na ponta, como Desenvolvimento Social. Na reforma ministerial de setembro, porém, Lula avisou que a pasta, controladora do Bolsa Família, não entra em negociação por ser o coração do governo.