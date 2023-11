Governo Tarcísio reforça segurança em comunidades judaicas e palestinas em São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), determinou reforço da segurança pública nas comunidades judaico-israelenses e palestinas localizadas em São Paulo. Com a prisão de suspeitos de ligação com o Hezbollah, um deles detido no Estado, a ordem foi para intensificar o policiamento nessas localidades. A Polícia Militar confirmou à Coluna do Estadão que a “ação tem como objetivo garantir a segurança e tranquilidade dessas comunidades, promovendo um ambiente seguro para todos os residentes”.

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Foto: Governo do Estado de São Paulo Foto: Governo do Estado de São Paulo

A PM também disse que está realizando as operações Impacto, Visibilidade, Saturação, Pinçamento e pontos de estacionamento, para reforçar a presença policial nas áreas de maior movimentação.

Na quarta-feira, 8, a Policia Federal prendeu dois suspeitos de integrarem a organização terrorista Hezbollah. Segundo a PF, os investigados faziam parte de um grupo que planejava atacar prédios da comunidade judaica no Brasil.

Dados da Confederação Israelita em São Paulo mostram que o Estado concentra 60 mil dos 120 mil judeus que vivem no Brasil. E levantamento da Federação Árabe-Palestina do Brasil (Fepal) aponta que 60 mil imigrantes e refugiados palestinos, incluindo os descendentes, vivem no país, sendo a maioria em São Paulo.