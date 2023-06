Governo tem plano B para PL das Fake News

O governo já trabalha em um plano B caso de o PL das Fake News não seja aprovado a tempo das eleições de 2024. Uma das hipóteses é apoiar a tramitação do novo Código Eleitoral, que já foi aprovado na Câmara, mas está parado no Senado desde 2021. A proposta, entre outras coisas, cria uma punição para quem divulgar ou compartilhar fatos que sabe serem falsos ou gravemente descontextualizados com o objetivo de influenciar o eleitor. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes já abriu conversas sobre o tema e prepara sugestões ao Legislativo.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EVARISTO SÁ /AFP

A gestão Lula trabalha em várias frentes para ver o PL das Fake News aprovado nos próximos três meses. De um lado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública prepara a minuta uma nova proposta, mais enxuta. Noutro, o relator da matéria na Câmara, Orlando Silva (PCdoB-SP), esboça alterações que poderiam ter mais apoio no Congresso. O governo já admite que qualquer saída demandará um órgão fiscalizador em que o Executivo seja minoritário.

Há, ainda, expectativa no Executivo sobre quando o STF deve pautar o tema do Marco Civil da Internet. O Planalto considera que o Judiciário será ainda mais rigoroso. Por isso, acredita que as big techs podem querer negociar um meio termo antes do julgamento.