Governo vai oferecer alojamento e vacinas a resgatados de Gaza; saiba detalhes

O governo Lula montou uma força-tarefa, coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça, para a recepção dos 34 brasileiros que devem ser resgatados a Faixa de Gaza nos próximos dias. O plano envolve atendimento médico com vacinação e alojamento. Os brasileiros receberam autorização nesta sexta-feira para deixarem a região, após uma intensa negociação, mas o fechamento inesperado da fronteira com o Egito tornou a situação incerta. O Itamaraty trabalha para que a repatriação ocorra na próxima abertura da fronteira.

Quando finalmente conseguirem deixar a Faixa de Gaza e chegarem ao País em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), os brasileiros receberão atendimento médico de imediato. Equipes do Ministério da Saúde cuidarão desse protocolo e vão avaliar a possibilidade de imunização das crianças. Os repatriados ficarão dois dias na capital em acomodações cedidas pela FAB.

“A força-tarefa coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça envolve Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério das Relações Exteriores, Polícia Federal, Receita Federal e a ONU, que vai oferecer intérpretes e aplicará os protocolos internacionais para a recepção de pessoas em situação de conflito”, disse à Coluna o secretário nacional de Justiça, Augusto Botelho, que coordena a operação.

O secretário nacional de Justiça, Augusto Botelho. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Após as duas noites de acolhimento em Brasília, haverá a transferência de brasileiros para os locais de seus familiares no País. Quem não tiver família no País ou um lugar para ficar, será abrigado em espaço preparado pelo Ministério do Desenvolvimento Social no interior de São Paulo, diz o secretário do Ministério da Justiça. O município é mantido em sigilo por questões de segurança.

“Estamos preparados para essa recepção, quando ela precisar acontecer”, acrescenta Botelho. Todos os gastos com alojamento, alimentação, transporte e assistência médica serão bancados pelo governo federal.

Mauro Vieira convocou uma coletiva de imprensa logo após o fechamento da passagem e afirmou não ter certeza se os brasileiros poderão sair hoje. “A situação em Gaza não permite dizer se hoje, amanhã ou quando”, disse. “É uma região conflagrada, e são inúmeras as questões que dificultam a abertura”.

Continua após a publicidade

“Apesar de terem sido levados até o posto de controle, eles não puderam passar porque o posto de controle não foi aberto. Esperamos que sejam autorizadas a cruzar o mais rápido possível”, completa.