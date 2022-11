Publicidade

Integrante do grupo de trabalho de Igualdade Racial no governo de Transição, Givânia Maria da Silva acredita que o pleito pela maior participação de negros no governo provoque atritos com partidos da aliança que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência.

Givânia Maria da Silva, integrante do grupo de trabalho de Igualdade Racial. Foto: Reprodução

“Elegemos Lula numa coalizão com alguns partidos que não têm tradição de discutir a questão racial. Certamente, haverá disputas”, diz.