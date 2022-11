Grupo de igualdade racial do governo de transição quer Incra longe do agronegócio

Publicidade

O grupo setorial de igualdade racial do governo de transição trabalha para retirar o Incra do guarda-chuva do Ministério da Agricultura e alocá-lo em outra pasta, como a do Desenvolvimento Agrário, que deverá ser recriada. A leitura dos membros da equipe é que, para atuar na regularização fundiária de terras quilombolas, o órgão precisa sair da esfera de influência do agronegócio. O grupo de igualdade racial também deseja criar, em cada ministério, uma estrutura similar à secretaria de diversidade e inclusão do MEC, extinta sob Jair Bolsonaro mas que deve retomar os trabalhos no governo Lula. Esses órgãos serviriam à promoção de politicas para a inclusão de negros em todas as áreas do governo e se reportariam ao Ministério da Igualdade Racial.





OLHEIRO. Foi por meio da atuação da secretaria de diversidade e inclusão do MEC que a disciplina de história afro-brasileira entrou nos currículos da educação básica, em 2003. Os órgãos espalhados por todos os ministérios funcionariam, na prática, como postos avançados do Ministério da Igualdade Racial.

OLHEIRO 2. ”Temos que garantir orçamento, programa e ações com metas e indicadores de avaliação em todos as pastas de forma monitorada pelo Ministério da Igualdade Racial”, diz Yuri Silva, membro do grupo setorial da transição.

Gleisi Hoffmann, presidente do PT

Ela e o vice eleito, Geraldo Alckmin (PSB), comemoraram a vitória do Brasil contra a Sérvia junto com Lindbergh Farias e aliados no QG da transição, em Brasília.

O vice-presidente eleito comemora gol do Brasil ao lado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), no QG da transição em Brasília

