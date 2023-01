Haddad deve enfrentar ala política para manter salário mínimo em R$ 1.302

Economistas que estiveram com Fernando Haddad nesta sexta (13) dizem que o ministro demonstrou disposição em enfrentar duas disputas que já estão no horizonte contra a área política do governo. A primeira é manter o salário mínimo em R$ 1.302, apesar da pressão para reajustá-lo para R$ 1.320. Haddad argumenta que é preciso conter gastos.

Fernando Haddad. REUTERS/Adriano Machado Foto: REUTERS / REUTERS

A outra é a reoneração da gasolina e do álcool, cujo PIS/Cofins está zerado por dois meses. O time político quer esticar por no mínimo seis meses. Haddad diz precisar da receita.