Haddad discute proposta intermediária para MP do Carf com Lira e Pacheco

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve levar nos próximos dias aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), uma proposta que prevê alterações na Medida Provisória (MP) que retoma o voto de desempate a favor do governo no Carf. O intuito é discutir a viabilidade da matéria e garantir consenso em torno do texto, que enfrenta resistência no Congresso.

Haddad se reuniu com Lira na residência oficial da presidência da Câmara, no final do ano passado. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: WILTON JUNIOR

A minuta com as mudanças têm sido discutida pela equipe de Haddad com o CFOAB (Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil). O texto é tratado como uma “solução intermediária”, considerando que mantém o voto de qualidade, uma exigência do governo, mas estabelece compensações para as empresas que saírem derrotadas através da mitigação de multas e juros.

Em paralelo, o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, pretende se reunir com parlamentares na próxima semana para debater a MP do Carf. O encontro, no entanto, vai depender da presença dos líderes em Brasília, considerando que muitos evitam vir a Brasília na semana que antecede o Carnaval.