Haddad é alertado sobre risco de nova derrota para o governo na Câmara

O Ministério da Fazenda já calcula uma nova derrota para o governo na Câmara, desta vez no projeto de lei que trata do voto de qualidade do Carf (Conselho de Administração de Recursos Fiscais). O PL foi enviado pelo Executivo para substituir a medida provisória (MP) que trata do mesmo tema, mas que perdeu validade.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em encontro entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Argentina, Alberto Fernandez, no Palácio da Alvorada. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

O PL ainda está sem relator, o que é visto como um mau sinal. A situação piorou após os recentes atritos entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o governo. Lira promete paralisar a pauta nas próximas semanas.

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) atua pessoalmente na articulação pelo PL. Ele atendeu ao pedido de Lira para transformar a matéria em projeto. Mas já recebeu recados do presidente da Câmara de que o andamento do texto “não está bom”.