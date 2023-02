Os presidentes dos maiores bancos do País receberam ontem convite para a primeira reunião do ano do conselho da Febraban, na próxima terça (31). Os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Carlos Fávaro (Agricultura), além de Aloizio Mercadante (BNDES), são os convidados. Procurada, a Febraban confirmou o envio dos convites aos CEOs, mas não deu detalhes sobre as autoridades que vão participar.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Foto: Wilton Junior/Estadão