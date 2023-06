Haddad e Planalto divergem sobre regulamentação de apostas esportivas

O Ministério da Fazenda entrou em choque com a área política do governo sobre a regulamentação das apostas esportivas no Brasil. Enquanto o Palácio do Planalto quer aguardar para enviar a proposta que trata do assunto, a pasta comandada por Fernando Haddad tem pressa e defende que uma medida provisória (que tem efeito imediato) seja enviada ainda neste mês para ajudar na arrecadação.

O ministro Fernando Haddad (Fazenda). Foto: Wilton Junior/Estadão - 05/06/2023

No Planalto, há disposição para encaminhar um projeto de lei somente após o fim da CPI que apura irregularidades nas apostas esportivas, o que deve levar meses.

Para integrantes da equipe de Haddad, no entanto, o prazo extra é parte de uma jogada das empresas que querem continuar irregulares no Brasil para continuarem sem pagar imposto e sem fiscalização adequada sobre manipulação de resultados.

Além disso, a Fazenda alega que empresas que pretendiam entrar no Brasil estão desistindo por conta da demora na regulamentação.

Como mostrou a Coluna, o Planalto estudava inicialmente encaminhar a regulamentação das apostas após a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara, através de um projeto de lei em regime de urgência. O PL seria necessário para permitir a criação de uma agência reguladora. Mas, agora, pode ficar para depois.

A MP, por outro lado, tem efeito imediato e é mais favorável para garantir a arrecadação com celeridade, como a equipe econômica deseja. A saída poderia ser fatiar a proposta e encaminhar uma parte através da MP e outra através do PL.