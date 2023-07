Haddad já pediu para ser visto como ele mesmo, e não como Marcio Pochmann; veja vídeo

Dono de posições moderadas na economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, brincou durante uma palestra em 2019 que não queria ser visto da mesma forma que Marcio Pochmann, economista heterodoxo com posições contestadas. Pochmann virou o personagem da semana após ser indicado à presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pelo governo Lula, sob protestos de colegas da área.

“Tenho impressão que às vezes o Marcos me olha e enxerga o Marcio Pochmann. Não enxerga o Fernando Haddad. É um problema. O que eu faço para virar o Haddad aos olhos dele?”, disparou o hoje ministro, arrancando risos da plateia. A declaração foi dada em 2019, no lançamento do livro “O Valor das Ideias: Debate em Tempos Turbulentos”, de Marcos Lisboa e Samuel Pessoa.

O lançamento foi feito em debate no Insper, em São Paulo, com a participação de Haddad e de Renato Janine Ribeiro, professor universitário e ex-ministro da Educação no governo Dilma Rousseff (PT). À época, o ministro da Fazenda, que tinha sido derrotado por Jair Bolsonaro um ano antes na disputa pela Presidência da República, era professor da instituição de ensino.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Pela filiação partidária, Haddad sofria no passado resistências no mercado financeiro para conduzir a economia do País. Na outra ponta, enfrentava frituras no PT, por ser considerado muito concessivo às demandas do centro e dos investidores. Hoje, no entanto, o ministro é bem-visto no segmento e está em alta com o presidente Lula, que vetou as críticas nas fileiras petistas e vê no afilhado político seu sucessor.

Atualmente na presidência do Instituto Lula, Pochmann foi confirmado o próximo chefe do IBGE em um anúncio que rachou o governo, como mostrou a Coluna, por ofuscar a pauta econômica da Fazenda e enfraquecer a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a quem o órgão de pesquisas está subordinado . Entenda aqui o porquê.

Pochmann é um economista heterodoxo que fez uma gestão altamente ideológica quando estava no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Ele já criticou o Pix e defendeu alíquota de até 60% para o Imposto de Renda. Veja outras posições polêmicas do futuro presidente do IBGE.