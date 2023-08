Helder Barbalho: primeiro teste para Belém sediar COP-30 foi positivo

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou à Coluna que a cidade de Belém passou no primeiro teste para sediar a COP-30, em 2025. “Sucesso absoluto”, comemorou. Nos eventos Diálogos Amazônicos e Cúpula Amazônica, realizados nesta semana, a cidade recebeu 27 mil pessoas. Para a COP-30 são esperadas 50 mil.

Lula, governador Helder Barbalho e prefeito Edmilson Rodrigues no anúncio da COP30 em Belém Foto: Reprodução/TV Brasil

O presidente Lula anunciou, em maio, que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30) será realizada em Belém, no Pará. O evento será em novembro de 2025. Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas

Como revelou a Coluna, Helder Barbalho tem crescido nas bolsas de apostas para ser o candidato a vice do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2026. Dois fatores têm catapultado Helder à posição de eventual parceiro de chapa do PT: a escolha de Belém como sede da COP-30 e as sinalizações do atual vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), de que irá disputar o governo de São Paulo.

Recursos do BNDES

Barbalho também teve uma longa reunião com a diretora socioambiental do BNDES, nesta quarta, 9, para tratar da importância da parceria com o banco para viabilizar e acelerar os investimentos necessários para preparar a cidade.

“Belém foi escolhida por ser uma cidade amazônica. A COP da Amazônia não é de Belém, é do Brasil”, ressaltou, com a frase que já virou um jargão do evento.