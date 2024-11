Heleno queria usar EBC com mais frequência em narrativa para o golpe, diz PF

A investigação encontrou na casa de Heleno uma agenda com anotações que sugerem “buscar relacionar os órgãos de imprensa que podem ser usados como meio de divulgação de ações do governo” e “utilizar com mais frequência a EBC”. No mesmo caderno, o general anotou que era preciso “estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações” e que seria “válido continuar a criticar a urna eletrônica”.

A PF afirma, no relatório, que essas expressões evidenciam o objetivo do que chama de “organização criminosa” de disseminar ataques ao sistema de urnas eletrônicas. A agenda de Heleno tinha a logomarca da Caixa Econômica Federal. Com a conclusão do inquérito, a PF indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado.