Homem que fez live em cadeira de Moraes no 8 de Janeiro deixa prisão

Aildo Francisco Lima, homem que fez uma live na cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante a invasão do STF no 8 de Janeiro, deixou a cadeia de Limeira (SP) na tarde deste sábado, 12. Ele ficou um ano e meio encarcerado. Moraes autorizou a prisão domiciliar na sexta-feira, 11, depois que a defesa apontou que o pai e a mulher de Lima enfrentam problemas graves de saúde.

Lima é réu pelos seguintes crimes: abolição violenta do Estado democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para vítima; e deterioração do patrimônio tombado.

Aildo Francisco Lima na cadeira do ministro Alexandre de Moraes, durante a invasão do STF no 8 de Janeiro Foto: Reprodução/STF