Hospital indígena terá entradas diferentes para evitar conflito entre etnias

Além disso, o complexo arquitetônico levará em conta costumes da população indígena em relação à alimentação, com um refeitório diferenciado, redários, áreas externa de convivência e para rituais. O projeto prevê ainda um local para prática de medicina tradicional para auxiliar na recuperação dos indígenas em tratamento.

O hospital será construído com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento e do Fundo Amazônia, e terá cerca de 80 leitos. O projeto está sob comando da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), comandada pelo ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro.

“Vamos construir um hospital que atenda as especificidades e singularidades dos povos indígenas. Trouxemos uma médica especializada em saúde indígena que vai nos dar dicas. O chão tem que ser diferente, as janelas têm que ser diferentes, as áreas de refeitório têm que ser diferentes, os espaços para rituais”, explica Chioro.

O projeto da Unidade de Referência Hospitalar para Saúde Indígena, como vem sendo chamada, é uma das estratégias do governo para debelar a crise no território Yanomami. Recentemente, dados do Ministério da Saúde mostraram um aumento do número de mortes no território em 2023 em comparação com o ano anterior, apesar da criação de uma força-tarefa no governo para conter a crise humanitária.