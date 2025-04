Hugo Motta cria comissão especial com Tabata no comando para analisar Plano Nacional de Educação

A presidência da comissão ficará com a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e a relatoria, com Moses Rodrigues (União-CE). O PNE é a prioridade de 2025 para a Frente Parlamentar de Educação. “A criação da comissão especial do PNE é um passo fundamental para garantir uma discussão séria e qualificada. O último PNE não atingiu quase nenhuma meta. A base para uma educação de qualidade começa nos primeiros anos, e não podemos mais perder tempo com metas distantes da realidade”, disse à Coluna do Estadão o presidente da bancada, Rafael Brito (MDB-AL).

“Precisamos de um PNE com menos burocracia e mais ação, que funcione no dia a dia das escolas. Nosso compromisso, enquanto bancada, é construir um plano enxuto e focado no que realmente importa: garantir educação de qualidade para nossas crianças, jovens e adolescentes”, emendou Brito. Como mostrou a Coluna do Estadão, Motta decidiu ainda em janeiro que uma de suas marcas na presidência da Câmara seria na área educacional.