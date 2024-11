Hugo Motta faz ‘périplo’ para consolidar votos e se reúne com Derrite e ‘bancada da bala’

O encontro ocorreu em Brasília na quarta-feira, 27. Derrite é secretário no governo de Tarcísio de Freitas, correligionário de Motta, e esteve na reunião para endossar a candidatura do deputado paraibano. Coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, o deputado Alberto Fraga (PL-DF) afirmou à Coluna do Estadão que o candidato se comprometeu a dar prioridade a temas do setor no ano que vem. “As expectativas são muito boas com ele”, disse. A bancada defendeu medidas contra organizações criminosas e de melhoria do sistema prisional.

Motta avaliou que soluções para a segurança pública são amplamente cobradas pela sociedade. “À frente da presidência da Câmara, podemos dar uma dinâmica diferente a projetos importantes que venham a melhorar as condições de segurança em todo o país”, declarou, na ocasião.

Outra demanda da “bancada da bala” a Motta foi a redução dos requerimentos de urgência que levam projetos de lei diretamente para votação no plenário e se tornaram uma marca na gestão de Arthur Lira (PP-AL). De acordo com Fraga, que também preside a Comissão de Segurança Pública da Câmara, esse mecanismo ofusca o trabalho dos colegiados.