Humberto Costa quer resgatar ânimo perdido e envolver militantes em nova eleição do comando do PT

O diretor da Fundação Perseu Abramo Valter Pomar tem observado a desproporção do número de novos filiados com a situação política e eleitoral do PT em cada região. Das 341 mil novas filiações ao partido, por exemplo, 82 mil se concentram no Rio de Janeiro.

A meta de Humberto Costa em seu mandato-tampão é apaziguar a guerra interna para as eleições que vão renovar os comandos do PT, com voto dos filiados, na esfera municipal, estadual e nacional. A disputa está marcada para 6 de julho, em todo o País. Gleisi Hoffmann completaria 8 anos à frente do partido em julho, mas se afastou para assumir o cargo de ministra da Secretaria de Relações Institucionais, na próxima segunda-feira, 10.