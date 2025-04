Ibama pede para Justiça manter multas de R$ 17 milhões contra presidente da Câmara do Recife

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) pediu que a Justiça Federal mantenha multas de R$ 17,5 milhões contra o presidente da Câmara do Recife, Romerinho Jatobá (PSB), por desmatamento ilegal no Pará. Jatobá tenta cancelar as infrações pela segunda vez junto à Justiça.

Procurado pela Coluna do Estadão, o vereador afirmou que "não reconhece a propriedade das terras e não tem qualquer relação" com os fatos apontados pelo Ibama. "Não tenho qualquer envolvimento com o caso", completou. Na última semana, o Ibama afirmou à Justiça que Romerinho Jatobá tem "prática contumaz em infrações e crimes ambientais" e busca "mascarar" a propriedade das terras com crimes ambientais. Ainda de acordo com o instituto, a infração ficou comprovada "de forma inequívoca".

Romerinho Jatobá, presidente da Câmara Municipal de Recife Foto: Carlos Lima/Câmara Municipal do Recife

Em 2020, uma operação do Ibama contra o desmatamento na Amazônia em São Félix do Xingu (PA) e Altamira (PA) identificou que Jatobá era dono de terras onde havia desmate. Segundo o órgão federal, funcionários de fazendas entrevistados pelos agentes citaram o nome do vereador e o gado era marcado com as iniciais da família de Jatobá. Sete infrações somaram R$ 17,5 milhões em multas ambientais. Os processos administrativos seguem tramitando e foram questionados na seara judicial pelo parlamentar. Em novembro passado, foi derrotado.

Vereador mais votado do Recife na eleição de 2024, Romerinho Jatobá é um aliado próximo do prefeito João Campos, também do PSB. Procurado, João Campos não respondeu. Jatobá está em sua segunda gestão à frente da Casa e soma quatro mandatos na capital pernambucana.

Leia a íntegra da nota de Romerinho Jatobá:

“Em relação às autuações ambientais emitidas pelo Ibama, esclareço que, após fiscalização em terras localizadas em Altamira (PA), meu nome — Romero Jatobá Cavalcanti Neto — foi indevidamente vinculado por conta de uma pesquisa equivocada no Google. A busca, feita para identificar o proprietário das terras, utilizou os termos “Romero” e “Recife”, levando à associação incorreta.

Ressalto que nunca fui proprietário de terras no Pará, nem possuo rebanho bovino naquela região ou em qualquer outro local, como comprovam os documentos anexos. Nunca estive presente na área em questão, tampouco tenho qualquer vínculo com o local.

As medidas judiciais cabíveis já foram adotadas junto à Justiça Federal, com pedido de anulação das autuações. O próprio Ibama reconheceu, em sua defesa, que nenhuma multa foi aplicada até o momento, visto que os processos administrativos ainda estão em tramitação.

Sobre a atualização do caso, seguimos recorrendo e apresentando defesa em todas as instâncias cabíveis, em nome de quem não reconhece a propriedade das terras e não tem qualquer relação com os fatos narrados.

Todas as manifestações foram feitas dentro do prazo legal e aguardam análise pelo órgão competente. Reitero minha confiança de que, com a análise dos fatos e das provas, ficará demonstrado que não tenho qualquer envolvimento com o caso. Mantenho-me à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos adicionais.”