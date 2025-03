Idealizador da Ficha Limpa: retrocesso na lei é ‘muito perigoso’ e pode beneficiar Bolsonaro

A proposição cria novas condições para o começo da contagem do prazo de inelegibilidade de candidatos, o que beneficia até presos e condenados, que poderiam se candidatar assim que saíssem da prisão. O projeto foi apresentado pela deputada Dani Cunha (União-RJ) e pode favorecer seu pai, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (Republicanos-RJ). Ele, que ficou preso durante a Lava Jato, está inelegível até 2027, mas fica livre para se candidatar novamente se a proposta for aprovada.

“Se a proposta for aprovada, a defesa de Bolsonaro terá uma linha argumentativa fortíssima. Um trecho do projeto de lei sobre condenados por abuso de poder político, como o ex-presidente, exige comportamentos aptos a implicar a cassação. Bolsonaro não foi cassado porque não foi reeleito”, afirmou Márlon Reis à Coluna do Estadão, acrescentando:

“Corremos o risco de retrocesso na pena pelos crimes mais bárbaros, hediondos, como estupro, homicídio, crime contra a saúde pública. Pessoas presas e condenadas por esses crimes poderão se candidatar assim que deixarem a cadeia. A Lei da Ficha Limpa atual prevê uma inelegibilidade de três anos depois do cumprimento da pena, o que querem derrubar. É uma decisão muito perigosa”.