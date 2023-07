Impacto da tributária no setor de serviço gera reação de Frente Parlamentar

A Frente de Comércio e Serviços vai cobrar do relator da reforma tributária na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), sinalizações mais claras sobre os impactos para o setor, que deve ser um dos mais afetados pelo texto. O grupo de cerca de 200 parlamentares vai se reunir com o deputado nesta quarta-feira, em Brasília, e deve sair do encontro com uma orientação definida.

O deputado Efraim Filho (União-PB), presidente da Frente de Comércio e Serviços. Foto: André Dusek/Estadão

“Esperamos que o relatório consiga ser mais preciso no impacto na vida real dos consumidores e das empresas. Ainda há muita dúvida sobre o valor da alíquota e o peso do imposto para os empreendedores”, diz o senador Efraim Filho (União-PB), presidente da frente.

Integrantes do setor de serviços argumentam que o segmento, do qual fazem parte bares e restaurantes, por exemplo, é o principal gerador de empregos no País e, por isso, não pode ser sobretaxado, sob o risco da perda de postos de trabalho.