Impasse com Fávaro trava programa contra agrotóxicos e governo Lula é cobrado por movimentos sociais

Interlocutores do governo indicam que o clima é de disputa entre Fávaro e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, comandado por Paulo Teixeira, favorável à proposta. A mediação está sendo conduzida pela Secretaria-Geral da Presidência da República, também favorável, que corre para lançar a iniciativa ainda este ano.

O Pronara foi desenhado no final do primeiro governo Dilma, mas jamais instaurado. O programa traz uma série de iniciativas para reduzir o uso de agrotóxicos, como o fim de isenções e estímulos fiscais para essas substâncias e mudanças no processo de registro e pagamento periódico de taxas de regularização dos pesticidas.

“A conjuntura de 2014 era mais favorável para aprovarmos essas iniciativas no Congresso. Mas, na época, o Ministério da Agricultura do governo Dilma também travou. O governo Lula 3 tem feito propaganda, dizendo que é o mais agroecológico, que enfrenta a mudança climática... Mas se o problema dos agrotóxicos não for enfrentado, continuaremos a poluir a água e contaminar o solo”, reclama o presidente da Associação Brasileira de Agroecologia, José Nunes da Silva.

O Pronara faz parte do novo Plano Nacional de Agricultura Familiar e Produção Orgânica (Planapo). Trata-se de uma iniciativa interministerial que visa ampliar e fortalecer a produção, manipulação e processamento de produtos orgânicos e de base agroecológica.