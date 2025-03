Imposto de Renda: para cobrir inflação faixa de isenção teria de ser R$ 5,2 mil, diz Unafisco

A entidade faz o cálculo considerando a defasagem acumulada na tabela desde 1996. Segundo o estudo, a correção total da tabela do IR pela inflação incluiria 12,9 milhões de novos brasileiros na faixa de isenção. No total, seriam 30,3 milhões de isentos no País. Com esse cenário, o governo federal deixaria de arrecadar R$ 270,3 bilhões ao ano.

Limite de isenção mensal

- Atual: R$ 2.259,20