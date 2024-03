Incêndio atinge casas do novo presidente do União Brasil

Duas casas do novo presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, pegaram fogo simultaneamente na noite desta segunda-feira, 11. Os imóveis ficam na Praia de Toquinho, em Pernambuco. O incêndio foi confirmado pelo advogado à Coluna do Estadão.

O advogado Antônio de Rueda, novo presidente do União Brasil Foto: Linkedin

PUBLICIDADE Rueda disse que só foi informado sobre o incêndio por volta das 20h30 desta segunda e diz não ter informações sobre possíveis feridos até o momento. Ele afirmou já ter solicitado aos advogados para “fazer as comunicações necessárias às autoridades”. Filmagens do incêndio foram compartilhadas no grupo de deputados do União Brasil e obtidas pela Coluna. Os parlamentares deixaram mensagens de solidariedade a Rueda. O advogado confirmou que os vídeos são dos seus imóveis. Veja os vídeos:

Rueda foi eleito novo presidente do União Brasil no mês passado

O advogado Antônio Rueda foi eleito no dia 29 de fevereiro o novo presidente do União Brasil, após uma tentativa de “virada de mesa” de Luciano Bivar, que ocupa o cargo atualmente e tentou cancelar a convenção. O partido foi criado em 2022 como resultado da fusão entre o DEM e o PSL, mas as duas alas nunca se acertaram.

Publicidade

Rueda e seus aliados falaram em unidade e pacificação, mas Bivar disse ao Broadcast Político/Estadão que a eleição foi “viciada” e “está nula de pleno direito”. “Como a convenção foi viciada, ela não surte nenhum efeito, nem bancário, nem administrativo, nem coisa nenhuma. Esse é o fato”, disse o deputado. Ele não confirmou, contudo, se levará a disputa ao Judiciário.

ACM Neto rebateu as acusações de Bivar. “É bom lembrar que foi o próprio presidente Bivar que convocou essa convenção. Ela foi homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral e respeitou, rigorosamente, todas as exigências do nosso Estatuto”, disse o ex-prefeito de Salvador. “O produto do respaldo jurídico com a força política é o que a gente pode oferecer”, emendou.