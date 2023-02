Indicação do PT à presidência dos Correios diminui frustração de advogados ligados ao partido

O advogado Fabiano Silva foi indicado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para a presidência dos Correios. Segundo petistas, a escolha amenizou a frustração dos juristas ligados ao partido com a ausência de seus nomes favoritos no governo. Silva é o braço direito do coordenador do Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, e próximo do deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP), ambos preteridos por Lula na composição ministerial.

O indicado do PT à presidência dos Correios, Fabiano Silva. Foto: Prerrogativas/Divulgação

Ele participou da gestão de Marta Suplicy à frente da prefeitura de São Paulo e da primeira passagem de Luiz Marinho pelo comando do Ministério do Trabalho. Seu primeiro padrinho político foi o ex-ministro da Secretaria de Comunicação de Lula Luiz Gushiken.