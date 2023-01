Indicação para o Iphan sem negociação com cúpula do partido irrita PV

Apesar de o ex-deputado distrital Leandro Grass (PV), que concorreu ao governo do DF pela federação que incluiu o PT e o PC do B, ter sido indicado para comandar o Iphan, parlamentares do seu partido não gostaram.

Eles dizem não se sentiram contemplados e afirmam que souberam da escolha pela imprensa.

“Foi um erro, só serviu para acirrar a relação ainda mais. Respeito o Leandro, mas o debate deve ser institucional entre as legendas, e não uma decisão isolada”, disse Aliel Machado (PV-PR).

Machado ainda terá nova reunião com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), na próxima quinta. O PV e o Solidariedade se ressentem por não terem sido até agora contemplados com espaço no governo, apesar de integrarem a aliança de Lula.