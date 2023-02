Indicação para próxima vaga no STF abre disputa entre ministros da Corte

A escolha do sucessor de Ricardo Lewandowski no STF criou uma disputa informal também entre os ministros da Corte. Com aposentadoria em maio, Lewandowski será um dos balizadores da sucessão e tem como favorito Manoel Carlos de Almeida Neto. Dois outros ministros, no entanto, têm outras pedidas.

Os relatos de quem participa dessa negociação dão conta de que Gilmar Mendes tem predileção pelo presidente do TCU, Bruno Dantas, mesmo que não seja para a primeira vaga ao STF. Já Alexandre de Moraes prefere o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Luiz Felipe Salomão.