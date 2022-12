O deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) está com o pé no Ministério do Turismo de Lula. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve em Brasília nesta semana para fechar a indicação com o eleito.

O deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ). Foto: AGÊNCIA CÂMARA

