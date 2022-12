Indígena preso por participação em atos antidemocráticos defende agricultura em terras demarcadas

Preso por participação em atos antidemocráticos, o indígena José Acácio Serere, do povo Xavante, é conhecido em seu Estado, Mato Grosso, por defender o uso das terras da etnia para o plantio de soja em parceria com empresários do agronegócio.

O líder indígena José Acácio Serere Xavante foi preso por dez dias.

ORIGEM. A legislação permite a exploração de territórios demarcados pelos próprios indígenas, mas veda relações comerciais ou arrendamentos para agricultores. Serere se apresenta como pastor e costuma puxar orações, o que rende a ele críticas por supostamente tentar “catequizar” povos originais.