Indígenas do Mato Grosso aproveitaram a posse da ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, no Palácio do Planalto, para vender adereços típicos de suas culturas. Eles estenderam, no chão do local, tecidos sobre os quais posicionaram os produtos à venda, expostos ao lado da mesinha em que os convidados podiam pegar água e café.

