Inelegibilidade de Bolsonaro entra no radar do PL, que sonha em atrair Zema

O cenário em que Jair Bolsonaro pode se tornar inelegível também entrou no radar do PL, partido do ex-presidente, que por sua vez sonha em atrair Romeu Zema para suas fileiras. O governador mineiro, hoje filiado ao Novo, fez declaração na última segunda (16) colocando culpa no governo Lula pelo vandalismo golpista de radicais bolsonaristas. O cacique do PL Valdemar Costa Neto aprovou a fala e não esconde o desejo de ter Zema como aliado para conquistar prefeituras mineiras em 2024. Em caso de inelegibilidade de Bolsonaro, o mineiro ganha força para se tornar uma opção do PL com vistas a 2026, uma vez que a permanência dele no Novo é tida como com dias contados.

BELO HORIOZONTE MG NACIONAL ROMEU ZEMA 01-11-2022 O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse nesta terça-feira, 1, que determinou que as polícias estaduais promovam a desobstrução de qualquer via interditada por manifestações de caminhoneiros FOTO ROMEU ZEMA/INSTAGRAM

MINGUOU. Sem atingir a cláusula de barreira, o Novo não tem fundo eleitoral, nem acesso ao horário eleitoral.

DISPUTAS. A eventual inelegibilidade de Bolsonaro não é tratada exatamente como má notícia no PL, desde que o ex-presidente mantenha o compromisso de ajudar na eleição de 2024. Já um pedido de prisão de Bolsonaro é considerado pouco provável, uma vez que isso poderia atiçar os radicais e provocar, na visão deles, resistência ainda maior do que a de Lula em São Bernardo do Campo em 2018.

HERANÇA. Na família Bolsonaro, o único que vem mantendo contato com o mundo político atualmente é Flavio Bolsonaro, já que o pai mudou de número sem avisar aliados. Para pessoas próximas, os filhos vão trabalhar para manter o capital político da família - Flavio, por exemplo, é cotado para se candidatar à Prefeitura do Rio.