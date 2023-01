Insatisfeito com governo, PV cogita lançar deputado para desbancar PT na eleição da Câmara

Irritado com a falta de espaço no governo federal, integrantes do PV passaram a consultar parlamentares, em caráter reservado, sobre a possibilidade de lançar um candidato avulso para integrar a Mesa Diretora na vaga destinada à federação do partido com PT e PCdoB. Um dos nomes que ganhou força nos últimos dias foi o do deputado Aliel Machado (PV-PR).

Formalmente, a candidata na chapa de Arthur Lira (PP-AL) é Maria do Rosário (PT-RS), mas seu nome não teria sido avalizado pelas demais legendas do grupo.

O PV alega que não foi nem sequer consultado sobre os espaços que serão ocupados pela federação no Legislativo, o que também inclui cargos de liderança e em comissões. A sigla já estava insatisfeita por ter ficado sem cargos no primeiro escalão do governo.

Aliel e Lula. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Como mostrou a Coluna, a indicação de Leandro Grass (PV-DF) para o comando do Iphan, logo após os atos de 8 de janeiro, também gerou desgaste. Isto porque nomeação ocorreu sem aviso aos demais membros do partido. Além disso, a bancada do PV na Câmara alega que ainda não se sentiu contemplada com a ocupação de cargos na Esplanada e que tem sido excluída das decisões.

Em conversas na casa de Lira, na quinta-feira, parlamentares de partidos como PP e União Brasil consideraram que Aliel Machado teria chances de derrotar Maria do Rosário, considerando que ele possui boa relação com os congressistas e a votação é secreta. Alguns deles foram consultados sobre essa possibilidade de maneira informal.

Antes de tomar alguma decisão, os deputados do PV querem conversar com Arthur Lira para evitar ruídos com o presidente da Câmara, a quem também apoiam. Aliel Machado esteve nesta sexta na residência oficial de Lira para introduzir o assunto.